La Conselleria de Educación garantizará la adscripción de las 42 familias del CEIP Princesa de Asturias al IES Victoria Kent, tras las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas entre el Ayuntamiento, los centros educativos y la administración autonómica.

La decisión se la han trasladado esta misma mañana a los padres, que se encontraban concentrado en la Plaza de baix, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la concejala de Educación, María Bonmatí.

La edil de Educación ha explicado que “en febrero se produjo un cambio de adscripción de algunos centros de Primaria a Secundaria y uno de ellos fue el CEIP Princesa de Asturias, al que se había asignado el IES Pedro Ibarra, decisión que provocó el rechazo de las familias".

Tras confirmar el nuevo cambio de adscripción, el alcalde ha explicado que “esto no ha sido una cuestión resuelta en una sola mañana, sino fruto de más de una semana de conversaciones continuas” y ha asegurado que “lo importante es garantizar que los alumnos puedan estudiar en el centro que mejor facilite la conciliación y la organización familiar”.