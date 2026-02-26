El PSOE de Elche afea al PP y Vox que lleva dos años sin pagar las ayudas a la rehabilitación de edificios

El PSOE de Elche ha cargado este jueves contra el gobierno local del PP y Vox en el Ayuntamiento acusándolo de tener un escaso interés por las ayudas públicas que promueve para la rehabilitación de edificios.

Los socialistas han lamentado la “falta de diligencia” del ejecutivo local y ha denunciado que el pasado año “sólo se pagó 3.402 euros” cuando en realidad se contaba con una dotación de 700.000 euros para ayudas a la rehabilitación de inmuebles.

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha exigido al alcalde Pablo Ruz (PP) que "se tome en serio" la política de rehabilitación, de la que ha dicho que es “fundamental para evitar la degradación de los barrios y para dar condiciones de dignidad y accesibilidad a las viviendas".

“Lo que exigimos al alcalde es que se tomen en serio la rehabilitación de vivienda”, ha señalado Díez que ha instado a gobierno local a “agilizar” los trámites “y los pagos pendientes para evitar que los fondos disponibles queden sin ejecutar mientras las familias esperan respuestas para mejorar sus hogares y sus comunidades de vecinos”.

El portavoz del Grupo Socialista ha subrayado que las subvenciones persiguen "dar condiciones de dignidad y accesibilidad a las viviendas, necesidades muy presentes en el casco urbano y pedanías, con cada vez más presencia de edificios con redes de protección, y en las familias ilicitanas: "La ciudadanía al final lo que quiere es el apoyo de su Ayuntamiento para instalar el ascensor o para rehabilitar su fachada", ha concluido Héctor Díez.