El PSOE acusa al alcalde del PP en Elche de abrir la puerta a “discursos de odio de Vox” en el pleno del Ayuntamiento

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha acusado este martes al alcalde de Elche Pablo Ruz (PP) de estar amparando en el pleno municipal discursos de odio contra la mujer, los sindicatos, las personas migrantes, la Agenda 2030 y las ONGs.

El portavoz del Grupo Socialista, Héctor Díez, ha asegurado que el primer edil ilicitano está “permitiendo” que “entren al ayuntamiento” los “mensajes de Vox de retroceso de derechos y libertad de la mujer” y ha puesto como el ejemplo de ello el voto favorable del grupo municipal del PP a la urgencia de una Moción planteada por Vox en el pleno municipal del presente mes, celebrado el pasado lunes, lo que permitió que se debatiera sobre la derogación de la Ley del Aborto.

“Pablo Ruz está amparando y haciendo suyos los discursos de la ultraderecha contra los derechos de la mujer, contra los sindicatos o contra la labor que hacen las ONG”, ha afirmado Héctor Díez que también ha lamentado “la vuelta al pasado que el alcalde está llevando a cabo con sus políticas y su permisividad con los mensajes que sus socios de Vox están introduciendo en la política municipal”.

“Es intolerable que se permita las injurias que se llevaron a cabo en el pleno del Ayuntamiento contra los sindicatos, contra las políticas verdes de la Agenda 2030, la inmigración o permitiendo, votando la urgencia, que VOX debatiera una moción in voce sobre la derogación de la Ley del Aborto”, criticado Héctor Díez que ha concluido que “a Pablo Ruz le valen más los votos de Vox que el respeto a los derechos de las mujeres logrados con mucho esfuerzo o la dignidad de las personas como los inmigrante”.