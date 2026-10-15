Protección de datos archiva la denuncia del alcalde de Elche contra una concejala del PSOE a la que acusa de desvelar la ubicación de su vivienda

La Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la reclamación presentada ante la misma por Pablo Ruz, alcalde de Elche, contra concejala del PSOE Patricia Maciá a la que acusa de haber desvelado la dirección de la vivienda particular del primer edil.

El PSOE ha hecho público este jueves ese archivo del que el citado organismo le ha dado traslado argumentado simplemente que se adopta atendiendo a los argumentos que los socialistas expusieron tras requerirlo la propia agencia en el procedimiento incoado a instancias de Pablo Ruz.

El alcalde de Elche denunció públicamente, primero, y, posteriormente, ante la Agencia Española de Protección de Datos, que la edil del PSOE había desvelado el emplazamiento de su vivienda en una comparecencia pública.

En esa comparecencia la concejala del PSOE denunció que el alcalde había obtenido en tiempo récord para la que es habitual en el Ayuntamiento una licencia de obras para su vivienda.

Los socialistas han hecho público ese archivo y, entre otras cosas, ha exigido al alcalde de Elche una disculpa del que ha insistido en que ha realizado un uso partidista del asunto, recordando que incluso llevó al PP y Vox a aprobar una reprobación en el pleno municipal por ese asunto de la concejala socialista y lamentando la exposición pública de todo el asunto que el propio alcalde y el PP han realizado de algo que ahora ha sido archivado.

Por su parte, la concejala Patricia Maciá ha considerado que en política “no todo vale” y ha pedido al alcalde de Elche que tras el archivo de la reclamación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos realice “una reflexión”.

La reacción del alcalde de Elche no se ha hecho de rogar. Y la ha llevado a cabo expresando un gran malestar por el hecho de que el PSOE haya pedido que se disculpe.

Ruz ha ido más allá y ha avanzado que va a recurrir la resolución de archivo del expediente en la Agencia Española de Protección de Datos, sin descartar que opte finalmente por abrir un procedimiento judicial, por la vía penal, contra la concejala del PSOE.

Pablo Ruz ha señalado que la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos la realizó en calidad de ciudadano y no en su condición directa de alcalde de Elche, que, no obstante, ha incidido, es una circunstancia de la que no puede desligarse.

Además, Ruz ha llegado a achacar el archivo de la reclamación elevada a la citada entidad a una cuestión “política”, si ofrecer los detalles que le llevan a ello.