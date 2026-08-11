La primera campa clausurada en Elche finaliza el vaciado de vehículos.

En Elche ha finalizado el vaciado de vehículos de la primera campa clausurada en Torrellano durante el pasado junio. Tras más de un mes desde el anuncio del cierre, debido a que desarrollaba su actividad sin licencia, ya han finalizado los trabajos de vaciado en este espacio de alrededor de 20.000 metros cuadrados.

Fue a finales del pasado mes de junio cuando el alcalde anunció el primero de los cierres desde el Ayuntamiento de Elche. El objetivo que se pretende es “garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y la seguridad de las instalaciones”.

El conflicto entre el Ayuntamiento de Elche contra las campas de aparcamiento de vehículos en el entorno del aeropuerto ya ha clausurado un total de tres campas desde el inicio del dispositivo municipal, que sigue activo.

Existen otros expedientes muy avanzados, en fase de resolución, por el que está previsto que sus cierres se ejecuten próximamente.

En todo el término municipal se han identificado más de 110 campas. De ellas, 45 son anteriores a la modificación del Plan General y se encuentran en un procedimiento para estudiar su posible regulación, mientras que 30 de las instalaciones cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005, que están siendo también revisadas.