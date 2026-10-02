El primer viernes de octubre en Elche, Crevillent y Santa Pola llega con aviso naranja por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar a partir de las 10:00 horas el aviso naranja por posibilidad de lluvias en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó. En principio, ese aviso se mantendrá hasta las 19:59 horas y advierte de la probabilidad, con riesgo importante, de que se registren lluvias que pueden dejar acumulados de hasta 40 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora.

La previsión meteorológica apunta a que la comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una mañana con bastante nubes y posibilidad de alguna precipitación puntual. Será de cara a la tarde cuando aumente la probabilidad de precitaciones tormentosas que podrían ser puntualmente algo intensas. La mayor probabilidad de precipitaciones más intensas se dará en la zona de la Vega Baja.

Este viernes las temperaturas máximas van a tender al descenso. En Elche, Crevillent y Santa Pola se prevé que el termómetro alcance los 26 grados centígrados.

Por otro lado, el viento va a soplar moderado en zonas del litoral.

Fin de semana

De cara al fin de semana se espera la presencia de nubes y claros en días, tanto sábado como el domingo, con temperaturas suaves sin descartar alguna precipitación débil ocasional.