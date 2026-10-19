El pregón de San Crispín y la apertura de una exposición dan la bienvenida en Elche la Semana del Calzado

La inauguración en el centro cultural Las Clarisas de Elche de una exposición levanta este lunes el telón de la tercera edición de la Semana del Calzado promovida por el Ayuntamiento ilicitano y la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal).

La muestra lleva por título ‘Elche fashion shoes’ y en la misma participan 28 marcas y empresas del sector exponen sus novedades.

Las distintas actividades programadas en el marco de la Semana del Calzado se van a desarrollar hasta la tarde del sábado día 24 de este mes, cuando se encargará de echar el cierre la celebración en el Patio de Armas del Palacio de Altamira una pasarela de moda en la que 18 empresas ilicitanas presentarán parte de sus colecciones de calzado de esta próxima temporada invierno.

Hasta ese último día, también se han programado el pregón de las fiestas de San Crispín, que va a tener lugar esta noche, a las ocho, en el auditorio principal del centro de congresos de Elche, y que va a correr a cargo de a cargo de Lidia Segura Sáez y María José Castro Ortiz, aparadoras de la firma Pikolinos.

Además, está prevista la presentación mañana por la tarde de las tendencias de moda del sector de componentes para el calzado para la temporada primavera-verano 2028, y actividades dirigidas a estudiantes de los institutos del municipio para dar a conocer las oportunidades profesionales y oficios del sector del calzado y la marroquinería.