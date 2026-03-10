La Policía Nacional detiene en Monóvar un hombre por estar implicado en tráfico de drogas

La Policía Nacional han detenido en Monóvar a un hombre acusado, junto a otros dos interceptados en el municipio de San Vicente del Raspeig, de integrar un grupo dedicado a la venta de sustancias estupefacientes, cocaína y speed, entre otras.
El arrestado en Monóvar tenía una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, motivo por el que tras ser puesto a disposición judicial ha ingreso en un centro penitenciario.
Junto a él, también se ha decretado cárcel para otro de los detenidos.
En la operación desplegada se han practicado dos registros en domicilios, uno de ellos en la localidad de la comarca del Medio Vinalopó donde se han localizado e intervenido 39.300 euros en efectivo.
Además, se ha incautado más de 16 kilos de speed, 47 gramos de cocaína, siete gramos de ketamina, 170 gramos de hachís, 1’6 kilos de marihuana, más de cien gramos de éxtasis en pastillas.
La Policía Nacional ha dado por desarticulado un punto de venta ubicado en San Vicente del Raspeig que distribuía droga a mediana escala a distintos puntos, incluso fuera de esa localidad.