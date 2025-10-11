La Policía Nacional detiene en Elche al trabajador de una farmacia por retirar medicamentos psicotrópicos sin recetas

La Policía Nacional ha detenido en Elche al trabajador de una farmacia de la ciudad que está acusado de retirar medicamentos psicotrópicos usando su clave personal, sin existir recetas válidas que las amparasen.

El propietario de la farmacia detectó un desajuste en la documentación de este tipo de medicamentos vendidos por lo que se dirigió a la Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía de Elche para formalizar la denuncia.

En ella, el propietario de la botica señaló a los agentes que tenía serias sospechas de que el posible autor de los hechos pudiese ser un trabajador del establecimiento.

La investigación policial ha podido constatar que el empleado de la farmacia dispensaba en algunos casos los medicamentos psicotrópicos sin clientes presentes, anulando posteriormente la venta, y en otros extraía la medicación a clientes con receta sin llegar a facilitarles el producto en el momento del pago. Cuando el cliente llegaba a su casa se daba cuenta de que le faltaba parte de la medicación que le habían recetado.

El arrestado, que tiene 32 años de edad, que fue despedido y que carecía de antecedentes policiales, está siendo investigado por ser el presunto autor de un delito contra la salud pública.