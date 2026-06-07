La Policía Nacional despliega por sorpresa un numeroso dispositivo de inspección en el mercadillo del estadio de fútbol de Elche

Un numeroso operativo de la Policía Nacional ha sorprendido en la mañana de este domingo a muchos ilicitanos e ilicitanas que se encontraban en el mercadillo que se instala en el aparcamiento del estadio de fútbol ‘Manuel Martínez Valero’.

No ha trascendido el motivo de la operación policial desarrollada, que al parecer ha estado coordinada desde unidades centrales de Madrid, pero no se descarta que esté enmarcada en la lucha contra las falsificaciones. En el momento de escribir estas líneas, el operativo continuaba en marcha, desconociéndose por el momento si se ha practicado alguna detención o qué material ha podido ser intervenido en las inspecciones realizadas en los puestos.

El operativo se ha desplegado por sorpresa y, según el relato de testigos presenciales, en el mismo han participado una cifra superior a los 150 agentes de distintas unidades del Cuerpo de la Policía Nacional. Incluso han participado agentes portando armas del tipo de subfusiles.

Hasta el interior del mercadillo han accedido en torno a una decena de furgones de la Policía Nacional.

Durante la operación se han desplegado drones y unidades caninas, así como que en los primeros momentos se ha desalojado a todos los clientes que en ese momento se encontraban en el mercadillo, permaneciendo en él los propietarios de los puestos.

La Policía Local de Elche ha colaborado en labores de regulación de tráfico de vehículos en el entorno del campo de fútbol, cortando también el mismo en dirección al recinto del mercadillo desde la rotonda dedicada a la afición del Elche Club de Fútbol (CF).

La inspección policial de este domingo no es la primera que se realiza en los últimos años en el mercadillo del estadio, si bien ha sido una de las más numerosas.

Desde el Elche CF se ha informado que a requerimiento de la Policía Nacional, dado que los agentes tenían que acceder al interior del aparcamiento del estadio, el club "ha colaborado" con lo que se le ha solicitado. Se ha puntualizado que "en cualquier caso, se trata de una actuación completamente ajena al club,aunque el mercadillo se ubica dentro del parking del club".