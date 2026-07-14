La Policía Nacional desarticula en Elche un grupo dedicado a la venta al menudeo de cocaína y marihuana.

La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización dedicada al tráfico de drogas al menudeo en una operación que se ha saldado con siete detenidos y el ingreso en prisión de la persona considerada principal responsable del entramado.

En la investigación llevada a cabo han participado agentes de las Comisarias de Elche, Alicante y Albacete.

La investigación se inició tras detectarse la reactivación de un punto de venta de droga ubicado en una vivienda de Elche que había sido desmantelado en tres ocasiones anteriores.

Las denuncias de los vecinos de la zona por el constante trasiego de personas que acudían a ese piso para adquirir sustancias estupefacientes fue el detonante de las pesquisas.

La Policía Nacional ha constatado que el grupo desarticulado operaba con una estructura organizada en la que cada uno de sus integrantes contaba con funciones concretas.

Así, parte de los miembros del grupo se encargaban de custodiar la droga, otros de recaudar el dinero y otros de realizar la venta directa de las sustancias. Además, el entramado desarticulado también abastecía a otros puntos de distribución en la ciudad.

La investigación ha culminado con el arresto de seis hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 31 y 43 años, así con cuatro registros domiciliarios simultáneos en Elche.

Se han intervenido distintas cantidades de cocaína, marihuana y más de 6.800 euros en efectivo.