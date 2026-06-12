La Policía Local de Elda pone en marcha una campaña de control de patinetes eléctricos

La Policía Local de Elche ha puesto en marcha una campaña de control de patinetes eléctricos en el marco de la que en los últimos días se han inspeccionado seis vehículos de esas características incoándose siete denuncias y trasladando al Depósito Municipal de Vehículos un total de tres patinetes, cuyos propietarios tendrá ahora que subsanar las deficiencias detectadas para poder recuperarlos.

Los motivos de las sanciones impuestas en esos controles policiales van desde carecer del seguro obligatorio para poder circular en patinete eléctrico a no cumplir el vehículo los requisitos técnicos para ser considerado un vehículo de movilidad personal, pasando por la falta de registro del vehículo o circular por una zona peatonal.

Entre las sanciones contempladas en la ordenanza municipal que regula en Elda el uso del patinete eléctrico y en la normativa de tráfico se están los 100 euros por carecer el vehículo del preceptivo de registro y los 200 euros por circular por una zona peatonal.

Silvia Ibañez, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, ha explicado que este tipo de campañas van a continuar desarrollándose “de manera aleatoria en diferentes barrios de la ciudad para asegurar que los patinetes eléctricos y el resto de vehículos de movilidad personal compartan el espacio público de forma segura y respetuosa con el resto de los ciudadanos".

“Es muy importante que los usuarios conozcan la normativa vigente antes de circular con este tipo de vehículos, ya que muchos de ellos no reúnen las características legales para ser considerados vehículos de movilidad personal y, en consecuencia, no pueden circular por la vía pública sin cumplir requisitos adicionales de homologación, registro o aseguramiento”, ha incidido la concejala.

Formación de los agentes

Desde el Ayuntamiento de Elda se ha informado que la plantilla de la Policía Local ha recibido un curso técnico especializado para actualizar los conocimientos sobre la legislación aplicable a ese tipo de vehículos.

En esta formación se han abordado las nuevas obligaciones legales relacionadas con los vehículos de movilidad personal y con los vehículos personales ligeros, especialmente en materia de registro, certificación, homologación y seguros de responsabilidad civil, así como la problemática existente en las calles con vehículos modificados o que circulan incumpliendo la normativa vigente.