La Policía Local de Elche detiene en Elda al conductor de una furgoneta por atropellar un peatón y huir del lugar sin auxiliarlo

La Policía Local de Elche ha detenido al conductor de una furgoneta que el pasado 8 de junio atropelló a un ciudadano en el parque empresarial de Torrellano huyendo del lugar sin prestar auxilio a la víctima. De hecho, según la policía, el ahora arrestado detuvo la marcha tras arrollar al peatón para bajar de la furgoneta, colocar una rejilla del faro antiniebla izquierdo del vehículo que se había desprendido consecuencia del golpe y abandonar a continuación el lugar.

La víctima presentó lesiones calificadas de pronóstico grave.

La investigación para localizar el vehículo implicado en el atropello y poder arrestar a su conductor ha llegado a buen puerto merced a la colaboración de la Policía Local de Elche y la de Elda.

En el municipio eldense es donde se ha localizado la furgoneta de empresa implicada en el atropello pudiéndose identificar y arrestar a partir de ello a su conductor el día en el que se produjeron los hechos.

Según la Policía Local ilicitano, la víctima fue arrollada por la furgoneta cuando el vehículo realizaba una maniobra de rebasamiento de un camión de gran tonelaje que estaba llevando a cabo maniobras de descarga de mercancías.

La Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local ilicitana se hizo cargo de la investigación, durante la que se han rastreado las imágenes de cámaras de videovigilancia de las empresas colindantes y se han tomado declaraciones a testigos.

Tras identificar la furgoneta implicado como de una empresa afincada en Elda, agentes de la Policía Local ilicitana se personaron en ella, realizando la inspección técnico-ocular del vehículo que acabó confirmando que era el implicado en el atropello.