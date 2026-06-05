Sucesos

La Policía Local de Elche detiene a dos jóvenes tras intentar robar una cadena de oro de un tirón a un hombre

Los arrestados tienen edades de 22 y 24 años

David Alberola García

Elche |

Efectos intervenidos a los detenidos por Policía Local de Elche.
Efectos intervenidos a los detenidos por Policía Local de Elche. | Ayuntamiento de Elche

La Policía Local de Elche han detenido a dos jóvenes tras intentar robar en plena calle y de un tirón la cadena de oro que llevada una persona, que fue la que denunció lo ocurrido contactando telefónicamente con el 092, con la Jefatura de la Policía Local.

Los hechos se produjeron en la avenida de la Libertad y a la llegada de la dotación policial al lugar la víctima facilitó una descripción de las dos personas que le habían asaltado. Describió incluso un cuchillo que observó que una de ellas llevaba en un bolsillo trasero del pantalón.

Los agentes localizaron en los alrededores a dos hombres que coincidían con la descripción física y de vestimenta facilitada por la víctima. Incluso encontraron el cuchillo aludido por la misma.

Los dos jóvenes fueron detenidos y entre llevaban consigo también varias joyas, relojes, herramientas, llaves de vehículos y dos cuchillos cuya procedencia no pudieron acreditar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer