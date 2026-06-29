El pleno del Ayuntamiento de Elche da luz verde a la nueva ordenanza del Medio Rural

Con el voto favorable de los concejales del PP y Vox el pleno municipal de Ayuntamiento de Elche han sacado aprobado este lunes de manera definitiva la nueva ordenanza del Medio Rural de Elche, que para ambas formaciones políticas, integrantes del gobierno local, supone un paso clave para dotar de un marco normativo al Camp d’Elx, entorno que representa el 87,5 % del término municipal.

La nueva ordenanza aborda desde la conservación de parcelas y el abandono de tierras al uso de caminos rurales, los vertidos y la prevención de incendios, entre otros aspectos.

Los grupos municipales del PSOE y Compromís per Elx se han abstenido en la votación de la nueva ordenanza municipal del Medio Rural argumentado que esa regulación es “necesaria”, pero lo propuesto desde el gobierno local “es insuficiente”.

Sin aire acondicionado y climatización de los centros educativos

Como habían pedido distintas asociaciones de familias de colegios de Elche, el pleno municipal de este mes de junio se ha celebrado sin climatización; con el aire acondicionado apagado.

Los colectivos de padres pedían esa situación como medida para que la Corporación sea consciente de lo que se sufre dentro de los colegios en meses de calor ya que carecen de sistemas de climatización.

Además, el pleno municipal ha aprobado por unanimidad una Moción presentada por el Grupo Socialista en la que se ha acordado trabajar en el impulso de un plan de climatización en los centros educativos públicos del municipio.

Corrupción política

Junto a la climatización de los centros educativos, en el turno de Mociones también ha sido protagonista la corrupción política en el ámbito nacional. Lo ha sido por partida doble a través de dos Mociones en torno a ese asunto presentadas por los grupos municipales del PP y de Vox.

La primera en debatirse ha sido la presentada por el PP. En su cuerpo expositivo tan solo se ha hecho referencia a la corrupción política que afecta en la actualidad al PSOE, al Gobierno central, liderado por los socialistas, y al expresidente del Gobierno, también del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

Esa situación ha sido criticada por el PSOE, que ha votado en contra de la Moción, poniendo énfasis en que, si se hubiese hablado de corrupción política en genérico, como apuntaba el enunciado del texto, habían votado a favor.

El alcalde de Elche ha sido el encargado de defender la Moción del Grupo Popular y ha explicado que si se habla de los casos que afectan al PSOE es porque son del presente y no del pasado.

Pese a que Vox ha votado a favor de la Moción del PP, desde el grupo municipal de la formación ultraconservadora se ha coincidido con PSOE y Compromís en criticar que los populares sólo hayan hecho referencia en su Moción a la corrupción política que está afectando al PSOE, obviando toda referencia a los que tienen su foco en administraciones gobernadas por el PP.

Vox también ha presentado una Moción que ha salido adelante con los votos favorables de la formación ultraconservadora y del PP por medio de la que se exige la convocatoria inmediata de Elecciones Generales ante la "degradación institucional y la corrupción" del “Gobierno de Pedro Sánchez”.

La Moción de Vox ha recibido el voto contrario del PSOE y de Compromís per Elx.