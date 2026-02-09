Pinoso recupera la fuente de la plaza del Ayuntamiento con una réplica de la original de 1826

Pinoso sigue celebrando su bicentenario y, dentro de los actos programados para ello, este pasado fin de semana se ha inaugurado en la plaza del Ayuntamiento una fuente hecha de mármol que está presidida por una escultura en bronce de una mujer con su cantera, recordando que el lugar en el que se ha colocado fue antaño el corazón del abastecimiento de agua y de la vida social de Pinoso.

La fuente es una réplica del primer surtidor público de agua que tuvo el municipio.

La iniciativa ha sido el resultado de un proceso de documentación iniciado desde el Archivo Municipal con el objetivo de recuperar el espíritu de la fuente original, que está construida con el mismo material que fue elaborada la original del año 1826: mármol Crema Marfil.

Silvia Verdú, alcaldesa de Pinoso, ha destacado que el proyecto es el resultado de un proceso de documentación iniciado desde el Archivo Municipal.

Por su parte, César Pérez, Cronista Oficial de Pinoso, que también es concejal de Patrimonio en la localidad de la comarca del Medio Vinalopó ha incidido en que “no inauguramos solo una fuente, inauguramos una memoria".

La instalación de la nueva fuente se va a completar con la colocación de un código QR que permitirá conocer todos los detalles de su creación o el proceso de remodelación de la plaza, entre otras curiosidades.