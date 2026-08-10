Petrer organiza una charla informativa sobre la Ley de Segunda Oportunidad

El Ayuntamiento de Petrer, desde la concejalía de Igualdad y Servicios Sociales, ha organizado una charla informativa sobre la Ley de Segunda Oportunidad, una herramienta legal que ofrece una nueva oportunidad económica a personas insolventes, permitiéndoles renegociar sus deudas o, en determinados supuestos, obtener la exoneración, siempre que se cumpla la normativa vigente y se acredite la buena fe del deudor.

La sesión, gratuita y abierta al público, tendrá lugar el 10 de septiembre en el Forn Cultural y contará con las abogadas Yaiza Laín Ruiz, especialista en derecho concursal, insolvencia patrimonial y Ley de Segunda Oportunidad, y Nerea Zarza Iborra, especializada en derecho procesal civil, derecho concursal y Ley de Segunda Oportunidad.

Ana Tortosa, edil de Igualdad y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Petrer, ha expresado que "se busca acercar a la ciudadanía información clara y rigurosa sobre los recursos que existen para afrontar situaciones económicas complicadas. Muchas personas desconocen que la Ley de Segunda Oportunidad puede ofrecer una salida a quienes, actuando de buena fe, atraviesan una situación de sobreendeudamiento, por lo que creemos importante facilitar este tipo de espacios de información y asesoramiento".

Durante la charla se explicará en qué consiste este mecanismo legal, qué personas pueden acogerse a él, cuáles son los requisitos para acceder al procedimiento y qué pasos deben seguir.

Por su parte, Tortosa ha animado a todas las personas que puedan encontrarse en una situación de dificultad económica o que simplemente quieran conocer el funcionamiento de esta herramienta "a asistir a una charla que será eminentemente práctica y que puede ayudar a muchas familias".