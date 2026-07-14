Petrer continúa con las labores de prevención de incendios junto a la carretera del Catí

El Ayuntamiento de Petrer ejecutará en los próximos meses la segunda fase de la faja auxiliar de prevención de incendios junto a la carretera de Catí. Una actuación contemplada en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales para reducir el riesgo de propagación del fuego en una de las principales vías de acceso al municipio.

La intervención, promovida por la concejalía de Medio Ambiente, contará con una inversión superior a los 35 mil euros y permitirá actuar sobre cerca de 6 hectáreas de terreno. Esta actuación da continuidad a los trabajos ejecutados el año pasado en el mismo sector forestal, incluyendo labores de tala selectiva, poda y desbroce de la vegetación.

El principal objetivo es reforzar la protección de la zona estratégica debido a su elevado tránsito de vehículos, sobre todo en verano. Remei Iborra, concejala de Medio Ambiente, ha explicado que "la mejor herramienta para luchar contra los incendios forestales es la prevención y estas fajas de protección ayudan a disminuir la continuidad de la vegetación, facilitando el trabajo a los equipos de extinción y contribuyendo a proteger tanto el patrimonio natural como las viviendas y personas que residen p disfrutan de nuestro entorno rural".

En la reunión anual de coordinación de la campaña estival, el Ayuntamiento de Petrer y las diferentes entidades implicadas reforzaron la comunicación del protocolo de actuación y protección ante incendios.

A los medios habituales de vigilancia terrestre y aérea, se sumará el refuerzo del Consorcio Provincial de Bomberos con retenes itinerantes y un helicóptero de vigilancia.

Asimismo, en el encuentro también se ha reconocido la labor de concienciación y sensibilización ambiental que se transmite desde el Centro Excursionista de Petrer, a las que se suma su contribución en materia de supervisión del entorno natural.