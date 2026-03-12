Petrer acogerá del 11 al 25 de julio la 29ª edición de su Festival Internacional de Guitarra

El director del Festival Internacional de Guitarra José Tomás-Villa de Petrer, Pepe Payá y el concejal de Cultura, Fernando Portillo, han adelantado detalles de lo que será la edición de 2026, que se celebrará del 11 al 25 de julio. Bajo el eslogan “Legado”, la 29ª edición del Festival quiere rendir homenaje a “ese legado muy grande que ha dejado José Tomás en Petrer con el concurso, con la orquesta efímera en su nombre, con el propio festival”, como ha indicado Pepe Payá.

Además, en el año en el que el Concurso alcanza su 25 aniversario, coincidiendo con el fallecimiento de José Tomás, la programación contará con un total de 25 conciertos, tres previos de presentación y el resto durante el festival. De esa amplia programación, Payá ha avanzado los que serán “los grandes conciertos del teatro”, para los cuales las entradas se pondrán a la venta de manera anticipada en las próximas semanas. El jueves 16 de julio, el Concierto de Aranjuez, en homenaje a J. Rodrigo por el 125 aniversario de su nacimiento con Anabel Montesinos y la Orquesta-Camerata de Castilla-La Mancha, dirigida por Diego Naser.

El sábado 18 de julio, será el concierto del brasileño Yamandu Costa, “uno de los más destacados guitarristas de la actualidad, en más de una ocasión nominado al Grammy”. Y cerrará, el sábado 25 de julio, David Russell. El director también ha anunciado el nombre de la persona que recibirá el Premio Honorífico Guitarrista José Tomás 2026, que este año recae en la paraguaya Berta Rojas, ganadora de un Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica & Mejor Obra Clásica Contemporánea 2022, además de otras tres nominaciones a los Latin Grammy en distintas ediciones. En 2025, fue nombrada miembro de la Junta Directiva de la Academia Latina de la Grabación. Fue nombrada Fellow of the Americas del Kennedy Center of the Performing Arts, por su excelencia artística, y su país la honró con el título de Embajadora Ilustre de las Artes Musicales, otorgado por el Senado. En 2022, Berta recibió el premio “La Guitarra de Oro: Una Vida Dedicada a la Guitarra”, otorgado por el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Más recientemente, en 2023, fue distinguida con la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento otorgado por la República del Paraguay.

Para el concejal de Cultura, Fernando Portillo, “es un orgullo que más de cien participantes de todas las puntas del mundo tengan a Petrer y al Festival de Guitarra como referente” y ha ensalzado el trabajo que año tras año hacen Pepe, Marina y el resto de componentes de PIMA, “que a veces parecen 15 días de trabajo, pero es terminar un festival y, en septiembre-octubre, se está empezando a trabajar en el siguiente en coordinación con la concejalía de Cultura”.