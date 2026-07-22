Pedro Vives se convierte en el nuevo presidente de FUTURMODA

FUTURMODA, la feria internacional especializada en componentes, curtidos, textiles y maquinaria para el calzado y la marroquinería, ha designado a Pedro Vives como nuevo presidente del certamen celebrado en IFA-Fira Alacant y organizado por la AEC (Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado).

Vives vuelve a ocupar dicho cargo como veterano, pues se trata del antecesor de Ibarra, con una presidencia de más de seis años. Durante aquella etapa al frente de la feria, fue uno de los principales impulsores del proyecto de rediseño del certamen, un proceso que sentó las bases del modelo actual de FUTURMODA como plataforma profesional de negocio, tendencias e innovación para fabricantes, marcas, diseñadores, proveedores y compradores tanto nacionales como internacionales.

Actualmente, Pedro Vives es distribuidor en España de Comelz SPA, fabricante italiano líder mundial en maquinaria de control numérico y software para el corte de materiales sintéticos, textiles y pieles en sectores como el calzado, la marroquinería, el automóvil y el textil.

Asimismo ha expresado que "afronta este nuevo reto con mucha ilusión y con el mismo compromiso que ya demostró en años anteriores" y ha reconocido la labor del anterior presidente: " Quiero agradecer a José Antonio Ibarra su trabajo y su dedicación al frente de FUTURMODA durante estos últimos años. Ha sido una etapa muy positiva para la feria y eso también nos permite afrontar el futuro con más solidez ".

El sustituido, José Antonio Ibarra, ha estado al frente de la feria durante los últimos ocho años, un periodo que ha comprendido 16 ediciones consecutivas.