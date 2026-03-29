La palma blanca regalada por Elche al Papa brilla con luz propia en la primera misa de Domingo de Ramos de León XIV

La palma blanca que Elche ha regalado al Papa León XIV con motivo de la celebración de Domingo de Ramos ha brillado con luz propia en la plaza de San Pedro del Vaticano durante la tradicional misma del Sumo Pontífice que marca el inicio la Semana de Pasión en todo el mundo.

En su primera misa de Domingo de Ramos, el Papa León XIV ha estado acompañado (como se ve a la derecha de la imagen que ilustra esta noticia) de la gran y vistosa palma blanca trenzada por artesanos de Elche, que está rematada con una gran cruz.

La palma blanca ilicitana ha sido visible para todo el mundo al inicio del acto, tanto las miles de personas que han asistido en directo la homilía en la plaza de San Pedro como para las decenas de miles que la han seguido por televisión, situada junto al imponente obelisco de más de 25 metros de altura que preside esa plaza del Vaticano.