Las palmas blancas de Elche viajan un año más al Vaticano, la Zarzuela y la Moncloa

El Ayuntamiento de Elche vuelve a cumplir este año con la tradición de regalar palmas blancas de Domingo de Ramos, que es una acción que data de los años 50 del siglo XX.

Todas viajan hoy rumbo a sus destinos. Lo hace, como es habitual humedecidas en agua y azufre, envueltas en plástico y dentro de un armazón de madera para que no sufran ningún daño.

Este próximo domingo, darán la bienvenida a la Semana Santa con palmas blancas ilicitanas autoridades como el Papa León XIV, que la lucirá en la plaza de San Pedro del Vaticano durante la misa de Domingo de Ramos.

También tendrá una palma blanca de Elche la reina Letizia, el presidente del Gobierno central Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, así como el resto de los integrantes del Consell.

La reina Sofia; el alcalde de Jaca; y el presidente de la Diputación de Alicante, también tendrán su palma.

Además, se ha enviado una palma blanca a José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis Orihuela-Alicante; al obispo de Solsona, el ilicitano Francisco Conesa; y este año, como novedad se obsequia con un ejemplar a las alcaldesas de Santa Pola y Crevillent, Loreto Serrano y Lourdes Aznar, así como al director de la EUIPO, João Negrão.

Palmas blancas de Domingo de Ramos de Elche. | Ayuntamiento de Elche

Las palmas han sido elaboradas, como ocurre desde hace décadas, por la familia Serrano Valero.

La artesana de la palma Paqui Serrano ha explicado que la palma rizada que se regala al Papa está rematada este año con una gran cruz, al tiempo que ha añadido que las más laboriosas han sido las de León XIV y la de la reina Letizia, que en su cúspide lleva una paloma reproducida con trenzado de palma.

Exposición del concurso de artesanía

Por otra parte, el alcalde ilicitano Pablo Ruz ha anunciado que este año la exposición de las palmas blancas que participarán en el concurso de artesanía va a cambiar de ubicación, trasladándose al Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Ruz ha explicado que se ha elegido el Salón de Plenos de la Casa Consistorial para ese cambio “por ser el espacio institucional y civil más noble de la ciudad y el mejor lugar para exhibir estos ramos”.