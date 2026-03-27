El mercadillo de palma blanca indica el camino en Elche hacia la celebración del Domingo de Ramos

Este viernes ha comenzado en Elche la tradicional venta de palma blanca en los 30 puestos instalados en diferentes puntos del municipio y en vísperas de la celebración de la procesión Domingo de Ramos.

De esa treintena de puestos, dieciséis están en la plaza de Baix, tres en plaza de Barcelona, uno en el Mercado de San José, uno en la plaza de Altabix y otro en la pedanía de Torrellano.

La venta de palma blanca se realiza este viernes y mañana sábado en horario de 09:00 a 21:00 horas, a excepción de en Torrellano que sólo ha sido en la mañana de hoy.

Además, en la mañana del Domingo de Ramos, con horario de 09:00 a 13:00 horas. se van a instalar ocho puestos en el Paseo de la Estación, en las inmediaciones de la Oficina de Turismo.

Mercadillo de palma blanca en la plaza de Baix de Elche. | Ayuntamiento de Elche

“El objetivo es seguir fomentando esta tradición tan ilicitana de la palma blanca” ha destacado el alcalde de Elche Pablo Ruz.

Música

Por otro lado, las concejalías de Mercados y Festejos han organizado en la plaza de Baix conciertos de bandas de cornetas y tambores de Semana Santa para amenizar la venta de palma blanca. En este sentido, este sábado a las 12:00 horas habrá un concierto de la banda de La Samarita y, por la tarde, a las 19:00 horas, será el turno para la cofradía de la Sangre de Cristo.

Exposición del concurso de palmas

Además, la exposición de las palmas blancas participantes en el concurso de artesanía se va a celebrar por primera vez en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. El acceso al mismo se realizará desde el arco del Ayuntamiento este sábado en horario de mañana y de tarde.