El otoño se estrena en Elche, Crevillent y Santa Pola con sabor veraniego

El verano ha quedado atrás y, desde las 02:00 horas, la comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una estación de otoño con 89 días y 21 horas de duración.

Ahora bien, la nueva estación se estrena este miércoles con bastante sabor veraniego.

El día se presenta soleado con suaves brisas marinas. Las temperaturas van a bajar un poco, pero aún estarán en índices veraniegos, de modo que el termómetro va a alcanzar en Elche los 29 grados centígrados, en Crevillent los 30 y en Santa Pola los 27.

Los modelos meteorológicos apuntan a que el viernes suben las temperaturas diurnas, pero descenderán el fin de semana.