La OMIC de Petrer facilitará información sobre el consumo a los vecinos y vecinas del municipio con una serie de sesiones informativas

Dichas sesiones se desarrollarán en las sedes de las diferentes asociaciones que decidan sumarse a la iniciativa, con una duración aproximada de una hora y media. En ellas se resolverán dudas y se ofrecerán herramientas ante posibles reclamaciones o incidencias.

La concejala de Comercio y OMIC, Aida Tortosa, recalca la importancia de que los consumidores se encuentren informados acerca de sus derechos, ya que "muchas veces desconocemos las herramientas a nuestra disposición para reclamar o resolver conflictos con empresas y servicios."

Otro de los ejes principales de este programa será la divulgación de la Ley de Servicios de Atención al Cliente (Ley SAC), una normativa estatal que entrará en vigor el próximo 28 de diciembre. Entre sus principales novedades destaca el derecho a ser atendido por una persona, la reducción de los tiempos de espera en los servicios de atención al cliente, el establecimiento de plazos máximos para responder a consultas y reclamaciones, una mayor transparencia en la información contractual, la mejora de la accesibilidad para personas mayores o con discapacidad y una mayor protección frente a prácticas abusivas, como las renovaciones automáticas o las dificultades para tramitar bajas.

Las asociaciones y colectivos interesados en acoger alguna de estas charlas podrán solicitarla directamente a la OMIC, quien se encargará de coordinar el calendario de formativo durante los próximos meses.