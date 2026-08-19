Las oficinas de la OMAC de Elche registran más de 173.00 trámites hasta julio

Las 14 Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) del casco urbano de Elche y las situadas en las pedanías, junto al servicio OMAC digital, han realizado 173.956 trámites entre los meses de enero y julio de este año, una cifra que supone un aumento de casi 6.000 respecto al mismo periodo del año anterior 2025, en el que también se registró un crecimiento de 5.000 servicios más en relación con 2024.

La oficina que ha registrado mayor actividad ha sido la del Centro, ubicada en la calle Alfonso XII, con 46.000 trámites gestionados, seguida por la OMAC de Francesc Cantó con 35.915 y la de Plaça de Crevillent con 20.228. También destaca la actividad registrada en la OMAC de Altabix con 12.546, mientras que la OMAC Digital fue de 8.253.

En el caso de las pedanías, se han atendido más de 18.627 servicios durante los primeros siete meses del año. En concreto, Torrellano ha registrado 5.336 trámites, seguida de la Hoya con 4.248 y el Altet con 3.401. También cuentan con oficinas en La Marina, las Bayas, Arenales del Sol, Valverde y Perleta.

Los servicios más solicitados en las diferentes oficinas, tanto del casco urbano como de las pedanías, están relacionados con certificados de empadronamiento, firma digital, certificados históricos o de propuesta de alta, que suponen alrededor del 90% de los servicios requeridos.