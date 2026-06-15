Las obras del centro sociocultural de Torrellano finalizarán en el segundo trimestre de 2027

Las obras de construcción del nuevo centro sociocultural de la pedanía de Torrellano de Elche avanzan con la mirada puesta en su finalización en unos diez meses, es decir, para el segundo trimestre del próximo año.

Con una inversión de 4,2 millones de euros se están construyendo un edificio que contará con cerca de 2.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas.

El centro social, que llevará el nombre de ‘Maestro José Toro’ tendrá un Salón de Actos con capacidad para 466 personas. También dispondrá de biblioteca y sala de lectura, aulas de música, salas polivalentes, espacios para asociaciones y dependencias municipales que albergarán trabajadores sociales, Policía Local y alcaldía pedánea.

El centro está pensado para dar servicio a los más de 9.000 ilicitanos empadronados en Torrellano, así como vecinos de pedanías próximas como Santa Ana, Balsares, Salada y Jubalcoy.

El alcalde de Elche ha recordado que, una vez finalice la construcción del nuevo centro socialcultural de Torrellano, el inmueble que ocupa el actual será transformado en el futuro centro sanitario de la pedanía ilicitana.

Campas de coches del entorno del aeropuerto

En Torrellano, donde los vecinos llevan tiempo reivindicando el control de las campas de coches del entorno del aeropuerto, el alcalde de Elche ha incidido en que la Policía Local ilicitana continúan inspeccionando ese tipo de instalaciones. De momento, ha dicho Ruz, los agentes han estado en unas sesenta campas a muchas de las cuales se les ha incoado expedientes que están tramitándose. El regidor ilicitano ha avanzado, que, en algunos casos, la falta de cumplimiento de requisitos legales va a provocar el cierre de la instalación.

Desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche se está trabajando en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que está vigente para proceder a la regulación de la instalación de campas de vehículos en todo el entorno del aeropuerto de El Altet.