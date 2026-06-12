Elche cancela el concierto de Beret en agosto tras su arresto por una presunta una agresión sexual

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la cancelación de la actuación del cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret prevista en agosto en la barraca municipal de las fiestas de agosto. Esa situación es consecuencia de la detención del artista andaluz por una presunta agresión sexual en Sevilla el pasado mes de abril.

El concierto del cantante, conocido artísticamente como Beret, estaba previsto para el 10 de agosto y desde el Consistorio ilicitano se ha informado que se están trabajando ya con la productora adjudicataria del montaje de esa barraca para sustituir la actuación.

El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla ha acordado este jueves la puesta en libertad provisional de Beret y le ha impuesto la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses.