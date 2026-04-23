La crónica del tiempo

La nubosidad comienza a cubrir este jueves el cielo de Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Nubes sobre el Palmeral de Elche.
Nubes sobre el Palmeral de Elche. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó va a conmemorar este jueves el Día del Libro con un día en el que la previsión meteorológica apunta a una jornada con una mañana soleada con paso de nubes altas y un poco de calima, mientras que de cara a la tarde la nubosidad irá aumentado y habrá viento moderado de levante, puntualmente algo fuerte especialmente en el litoral donde no se descarta que se pueda alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas van a situarse en Elche y Crevillent en unos 24 grados centígrados. En Santa Pola se van a quedar en 20 grados.

Este viernes descienden las temperaturas

Esos valores térmicos descenderán mañana viernes, que se espera un día con muchas nubes en la que de cara a la tarde y la noche podrían registrarse lluvias débiles ocasionales. Además, el viento de levante aun soplará moderado por la mañana.

El sábado se avanza una jornada con mucha nubosidad y con lluvias de carácter débil que se irán repartiendo durante la mayor.

El domingo volverá a dejarse ver el sol, aunque el ambiente continuará fresco.

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