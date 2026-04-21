TERTULIA

¿Es el Eldense el principal favorito para el ascenso directo?

El equipo azulgrana, líder tras acumular siete victorias consecutivas

Felipe Canals

Elche |

El Eldense, a falta de cinco jornadas, mantiene el liderato y sueña con el ascenso directo a Segunda. La remontada ante el Cartagena, con un tanto de Hugo Alba en el descuento, permitió al equipo azulgrana continuar en primera posición a pesar de la victoria del Sabadell ante el Hércules. El Atlético Madrileño pierde algo de fuelle con el empate en Pinilla.

Este fin de semana el conjunto de Elda viajará hasta tierras andaluzas para medirse al Antequera. Sevilla Atlético y Murcia son las otras dos salidas que le quedan al cuadro de Claudio Barragán. Marbella y Atlético Madrileño pasarán por el Nuevo Pepico Amat.

Analizamos la actualidad del Eldense con Alberto García, Juan Sempere, Miguel Ángel Monera y Fernando García.

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