Las nubes se apuntan a la despedida de febrero y la bienvenida de marzo en Elche, Crevillent y Santa Pola

El mes de febrero de 2026 se va a despedir en la comarca del Baix Vinalopó con un fin de semana en el que va a llegar nubosidad, que desde la perspectiva de la temperatura va a ser fresco y en el que no se descarta que el cielo pueda presentar calima.

La previsión meteorológica apunta a que tanto mañana como el domingo predominará el cielo con nubosidad variable, a ratos cubierto y brisas de levante por las tardes que podrían venir con algunas rachas moderadas.

El domingo, primer día del mes de marzo, será más fresco que mañana.

Por otro lado, este viernes va a ser una jornada con una mañana bastante soleada con paso de altas que irán a más de cara a la tarde. El viento va a soplar flojo con brisas marinas a partir de mediodía y las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Crevillent los 19 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 18.