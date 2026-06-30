Monóvar refuerza la prevención de incendios con una nueva campaña de desbroce y limpieza de caminos rurales

El Ayuntamiento de Monóvar ha puesto en marcha una campaña de desbroce y limpieza de diferentes puntos del término municipal con el objetivo de reforzar la prevención de incendios forestales, así como mejorar la seguridad de esas zonas.

Los trabajos proyectados van a comenzar en el paraje de Betíes y se van a centrar en el desbroce y limpieza de las cunetas de caminos y vías rurales. Se va a combinar el uso de tractor en los tramos accesibles con desbrozadoras portátiles en aquellas áreas que, por sus características, requieran una actuación más específica o no permitan el acceso de maquinaria de mayores dimensiones.

Las labores de desbroce en los caminos rurales próximos a las pedanías se irán desarrollando de forma coordinada con la celebración de las fiestas patronales de cada una de ellas. La actuación comenzará en El Fondó, donde las fiestas tendrán lugar el 10 de julio y, a continuación, se extenderá en el resto de núcleos rurales.

Desde el Ayuntamiento de Monóvar se ha explicado que “el desarrollo de los trabajos podrá verse condicionado por las restricciones vigentes en materia de prevención de incendios forestales”. En ese sentido, ha incidido en que podrían producirse “retrasos puntuales debido a las limitaciones establecidas durante las situaciones de preemergencia o por las franjas horarias de trabajo reguladas para la época de máximo riesgo de incendios en la Comunitat Valenciana”.