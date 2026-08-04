Monóvar presenta sus fiestas con novedades: la primera edición del Festival Arrels Sonores y el I Encuentro de Charangas.

En Mónovar ya están preparados para celebrar sus fiestas de septiembre 2026 en honor a la patrona de la ciudad: la Virgen del Remedio. Será del 4 al 10 de septiembre cuando sus calles vuelvan a acoger las celebraciones, este año con novedades.

La primera gran novedad de este año llega al inicio de las fiestas, el 4 de septiembre, con la primera edición de ‘Arrels Sonores’ una nueva propuesta cultural que reunirá a artistas como Dorian o Cycle, en una jornada de música en directo y gastronomía en el recinto festero Tarín Marín.

Monóvar innova este año también en sus fiestas con la celebración del I Encuentro de Charangas, una iniciativa que nace con el objetivo de llenar las calles de música, fiesta y participación.

Y otra de las propuestas que se incorporan al programa de fiestas es la participación de Alvama Ice el próximo 6 de septiembre, impulsada por el Consejo de la Juventud de Monóvar.

Además de estas novedades, el calendario mantendrá los actos más emblemáticos de las fiestas como la Entrada de Bandas, el Pregón, la Ofrenda de Flores y Frutos, la solemne Procesión en honor a la Virgen del Remedio, los espectáculos pirotécnicos y otras actividades para todos los gustos y edades.