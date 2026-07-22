La crónica del tiempo

El miércoles en Elche, Santa Pola y Crevillent: nubes por la tarde y un día de nuevo caluroso, bochornoso y con calima

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Estanque de patos del Parque Municipal de Elche.
Estanque de patos del Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

El termómetro va a alcanzar este miércoles valores máximos de 34 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que se va a quedar en 30 en Santa Pola.

El calor continúa apretando, pero hoy va a ser menos que lo que se espera para mañana jueves, jornada en la que se marcará el pico de la tercera ola de calor de este verano alcanzándose en la comarca del Baix Vinalopó valores térmicos de hasta cuatro grados más.

El de hoy se prevé como un día de nuevo caluroso y bochornoso, con calima, pocas nubes por la mañana, algo más nuboso por la tarde y suaves brisas marinas a partir de media mañana.

A partir del domingo se retira esta masa de aire de tan cálido.

Además, mañana podría registrarse algún amago tormentoso con posibilidad de reventones cálidos con fuertes rachas de viento.

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