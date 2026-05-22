Míchel, antes del Girona-Elche: "Es una final en nuestra casa"

Míchel ha comparecido este viernes en Montilivi en la previa del Girona-Elche. Para los catalanes es igual de decisivo que para los ilicitanos. A los gerundenses solo les vale la victoria para eludir el descenso y salvar la categoría después de la mala racha que atraviesan en los últimos meses.

"Es una final en nuestra casa", ha apuntado el técnico del Girona. Míchel ha comentado que ve a su equipo "bien y preparado" para cita frente al Elche. Ha admitido que hay jugadores con molestias, pero confía en que estén disponibles. Stuani, Francés y Blind se encuentran con distintos problemas físicos.

"Creo mucho en mis jugadores", ha afirmado Míchel. En Girona hay ganas de revancha tras el playoff de 2020 y el encuentro de la primera vuelta en el Martínez Valero. El Elche pasó por encima del Girona y se impuso por 3-0 en uno de los mejores partidos de la temporada franjiverde.

Míchel prevé un partido en el que ambos quieran la pelota. "No creo que ninguno de los dos cambiemos nuestra forma de jugar", ha apostillado el madrileño.