El último fin de semana del mes de noviembre se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con un sábado soleado y un domingo con más nubes, sobre todo de tipo alto.

El viento va a ser flojo en ambas jornadas y las temperaturas van a ser parecidas a las de los últimos días, quizás el domingo un poco más bajas. Con ello, mañana sábado van a rondar los 19 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola, mientras que el domingo rondarán los 18.

Este viernes va a ser una jornada soleada, con viento de noroeste por la mañana y a partir de mediodía flojo de levante.

Las temperaturas máximas van a situarse alrededor de los 18 grados en los tres municipios de la comarca.