Medicina, Enfermería, Biotecnología y Fisioterapia entre las titulaciones con mayor nota de corte en la UMH de Elche

A las puertas de la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad, que tendrá lugar a principios de junio, ya conocemos las notas de corte más altas y más bajas en las titulaciones de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

En el top 10 de las notas de cortes más altas están Medicina (13,163 puntos); Enfermería (11,864); Biotecnología (11,73); Fisioterapia (11,538); Farmacia (11,398); Psicología (10,938); Comunicación Audiovisual y Periodismo (10,692); Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (10,689); Gestión, Tecnología y Moda (10,184); y Comunicación Audiovisual (10,108).

Entre los estudios de la UMH de Elche con menor nota de corte están, con cinco puntos de nota requeridos, Comunicación y Relaciones Públicas; Administración y Dirección de Empresas; el doble Grado de Gestión Comercial y Marketing y Administración y Dirección de Empresas.

Con más de siete puntos de nota de corte están los Grados de Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental.