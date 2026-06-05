Margalló Ecologistes en Acció alega a la ordenanza de Medio Rural de Elche y pide incorporar la figura del agente de mediación

Margalló Ecolgistes en Acció ha pedido que la futura ordenanza municipal de Medio Rural de Elche incorpore la figura del agente de mediación como instrumento para paliar el carácter punitivo de la misma. Además, ha instado que en el texto de esa futura normativa se haga referencia a la escasez de agua, abordando la elaboración de un mapa municipal de usos de agua, priorizando loa cultivos tradicionales frente a modas subtropicales o clasificando los cultivos según consumo.

En este sentido, a juicio de Margalló Ecologistes en Acció, la ordenanza debería proteger y potenciar los usos tradicionales del campo y “el resto de los usos que no tengan como finalidad principal la producción agrícola, o ganadera o forestal deberían estar estrictamente regulados o directamente prohibidos”. Entre ellos cita las campas o depósitos de vehículos, los talleres, desguaces y almacenes de materiales de construcción o las plantas solares

Del mismo modo, Margalló pide plasmar en la nueva ordenanza el refuerzo de la inspección municipal coordinada con la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Segura y la Consejería competente.

En cuanto a nuevas viviendas en el Camp d’Elx, los ecologistas requieren establecer una doble conducción “para separar agua potable y reutilizable”.

Margalló Ecologistes en Acció considera también que es necesario que la ordenanza del Medio Rural precise el concepto de abandono de parcelas que aparece en el texto original porque “la mera presencia de vegetación autóctona no invasora puede ser barbecho ecológico con gestión activa de la cubierta vegetal, agricultura ecológica, fuente de polen, secuestro de carbono”.

El relevo generacional y el empleo agrario; favorecer la incorporación de mujeres a ese sector y la creación de una Bolsa de Tierras Municipal para poner en contacto a la ciudadanía propietaria de fincas en riesgo de abandono con personas o entidades interesadas en su explotación, son otras de las medidas que Margalló Ecologistes en Acció propone en las alegaciones que ha presentado al borrador de la ordenanza municipal de Medio Rural, que en estos momentos está en proceso de exposición pública.