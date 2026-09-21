19 Y 20 DE SEPTIEMBRE

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano logra su primera victoria del curso

Felipe Canals

Elche |

Nico Salvador, capitán del Ilicitano
Nico Salvador, capitán del Ilicitano | Elche CF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 1-0 PENYA DEPORTIVA

TERCERA RFEF

BUÑOL 1-1 ELDENSE 'B'

CD RODA 1-1 CREVILLENTE DEPORTIVO

HÉRCULES 'B' 3-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

SANTA POLA 0-1 CFI ALICANTE

BENIGÀNIM 2-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

VILLARREAL 0-3 ELCHE

KELME 1-1 SAN FRANCISCO

LIGA NACIONAL

TAVERNES BLANQUES 1-0 ELDA UNIÓN CABLEWORLD

ALBORAYA 2-1 ELCHE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ATLÉTICO BALEARES 0-0 ELCHE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE 29-28 MARNI ROSVAL

BM ELDA CEE 25-24 CLUB HANDBOL MALLORCA

FIBRITEL BALONMANO VILLAFRANCA 28-33 CLUB BALONMANO PETRER

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid