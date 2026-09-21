Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 1-0 PENYA DEPORTIVA
TERCERA RFEF
BUÑOL 1-1 ELDENSE 'B'
CD RODA 1-1 CREVILLENTE DEPORTIVO
HÉRCULES 'B' 3-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
SANTA POLA 0-1 CFI ALICANTE
BENIGÀNIM 2-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
VILLARREAL 0-3 ELCHE
KELME 1-1 SAN FRANCISCO
LIGA NACIONAL
TAVERNES BLANQUES 1-0 ELDA UNIÓN CABLEWORLD
ALBORAYA 2-1 ELCHE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ATLÉTICO BALEARES 0-0 ELCHE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE 29-28 MARNI ROSVAL
BM ELDA CEE 25-24 CLUB HANDBOL MALLORCA
FIBRITEL BALONMANO VILLAFRANCA 28-33 CLUB BALONMANO PETRER