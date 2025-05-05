Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
PEÑA DEPORTIVA 1-1 ILICITANO
TERCERA RFEF
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-1 TORREVIEJA
HÉRCULES 'B' 2-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
MURCIA PROMISES 1-0 KELME
ELCHE 8-4 ALBACETE
LIGA NACIONAL
VALENCIA 'B' 4-1 ELCHE 'B'
TORRE LEVANTE 1-1 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 4-1 OLYMPIA LAS ROZAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 23-18 ROCASA GRAN CANARIA
ELDA PRESTIGIO 31-19 GIJÓN
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 29-30 BM ELDA CEE
HISPANITAS PETRER 28-27 CB MISLATA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 4-11 MOLINS DE REI
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 11-14 CIUTAT DE PALMA