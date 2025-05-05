3 y 4 de mayo

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Kelme desciende a Liga Nacional tras caer en Murcia

Felipe Canals

Elche |

Los capitanes de Elche y Kelme, momentos antes del inicio del derbi en División de Honor.
Los capitanes de Elche y Kelme, momentos antes del inicio del derbi en División de Honor. | Fútbol Base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

PEÑA DEPORTIVA 1-1 ILICITANO

TERCERA RFEF

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-1 TORREVIEJA

HÉRCULES 'B' 2-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

MURCIA PROMISES 1-0 KELME

ELCHE 8-4 ALBACETE

LIGA NACIONAL

VALENCIA 'B' 4-1 ELCHE 'B'

TORRE LEVANTE 1-1 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 4-1 OLYMPIA LAS ROZAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 23-18 ROCASA GRAN CANARIA

ELDA PRESTIGIO 31-19 GIJÓN

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 29-30 BM ELDA CEE

HISPANITAS PETRER 28-27 CB MISLATA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 4-11 MOLINS DE REI

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 11-14 CIUTAT DE PALMA

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer