5 y 6 de abril

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Club Baloncesto en Silla de Ruedas Elche se mete en la 'final four' por el ascenso

Felipe Canals

Elche |

Imagen de un partido del CBSR Elche en El Toscar.
Imagen de un partido del CBSR Elche en El Toscar. | CBSR Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 1-0 ALZIRA

TERCERA RFEF

ATLÉTICO LEVANTE 2-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

CD RODA 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

PATERNA 2-3 ELDENSE 'B'

NOVELDA UNIÓN CABLEOWRLD 0-2 CARCAIXENT

DIVISIÓN HONOR

KELME 0-1 HÉRCULES

MURCIA 2-3 ELCHE

LIGA NACIONAL

TORRE LEVANTE 0-2 ELCHE 'B'

LA NUCÍA 5-1 PABLO IGLESIAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

MOTIVECO GIJÓN 15-19 ATTICGO CBM ELCHE

ELDA PRESTIGIO 29-34 BM PORRIÑO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ELDA CEE 29-36 HANDBOL MALLORCA

ATTICGO CBM ELCHE 28-19 ASOCIACIÓN ABARANERA

MARISTAS ALGEMESÍ 31-20 HISPANITAS BM PETRER

BALONCESTO

TERCERA FEB

ESET ONTINET 84-95 CBI ELCHE

BÀSQUET SUECA 83-65 JORGE JUAN NOVELDA

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE 48-44 CHURRIANA INCLUSIVO

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

HORTA 13-9 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

POBLE NOU 15-5 CW ELX

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