Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 1-0 ALZIRA
TERCERA RFEF
ATLÉTICO LEVANTE 2-0 CREVILLENTE DEPORTIVO
CD RODA 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
PATERNA 2-3 ELDENSE 'B'
NOVELDA UNIÓN CABLEOWRLD 0-2 CARCAIXENT
DIVISIÓN HONOR
KELME 0-1 HÉRCULES
MURCIA 2-3 ELCHE
LIGA NACIONAL
TORRE LEVANTE 0-2 ELCHE 'B'
LA NUCÍA 5-1 PABLO IGLESIAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
MOTIVECO GIJÓN 15-19 ATTICGO CBM ELCHE
ELDA PRESTIGIO 29-34 BM PORRIÑO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ELDA CEE 29-36 HANDBOL MALLORCA
ATTICGO CBM ELCHE 28-19 ASOCIACIÓN ABARANERA
MARISTAS ALGEMESÍ 31-20 HISPANITAS BM PETRER
BALONCESTO
TERCERA FEB
ESET ONTINET 84-95 CBI ELCHE
BÀSQUET SUECA 83-65 JORGE JUAN NOVELDA
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE 48-44 CHURRIANA INCLUSIVO
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
HORTA 13-9 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
POBLE NOU 15-5 CW ELX