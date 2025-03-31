29 y 30 de marzo

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche se lleva el derbi contra el Elda Prestigio y el Club Voleibol Elche vence en Paterna

Felipe Canals

Elche |

El CV Elche, tras el triunfo en Castellón.
El CV Elche, tras el triunfo en Castellón. | CV Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

OLOT 1-0 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-0 VILLARREAL 'C'

CREVILLENTE DEPORTIVO 1-0 BENIDORM

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 2-0 ALZIRA

CONQUENSE 1-0 KELME

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS 2-0 CASTELLÓN 'B'

ELCHE 'B' 0-2 ALBORAYA 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 4-0 MÁLAGA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO 18-21 ATTICGO CBM ELCHE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

MARE NOSTRUM TORREVIEJA 23-30 ATTICGO CBM ELCHE

BM ÁGUILAS 28-29 BM ELDA CEE

HISPANITAS PETRER 36-28 LIMOBEL POZUELO DE CALATRAVA

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 3-1 UNIVERSIDAD GRANADA

PRIMERA NACIONAL

PATERNA LICEO 1-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 79-68 UCAM MURCIA

SEGUNDA DIVISIÓN

CHURRIANA INCLUSIVO GRANADA 62-60 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

MOLINS DE REY 16-15 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CIUTAT DE PALMA 14-11 CW ELX

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer