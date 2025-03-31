Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
OLOT 1-0 ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-0 VILLARREAL 'C'
CREVILLENTE DEPORTIVO 1-0 BENIDORM
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 2-0 ALZIRA
CONQUENSE 1-0 KELME
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS 2-0 CASTELLÓN 'B'
ELCHE 'B' 0-2 ALBORAYA 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 4-0 MÁLAGA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO 18-21 ATTICGO CBM ELCHE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
MARE NOSTRUM TORREVIEJA 23-30 ATTICGO CBM ELCHE
BM ÁGUILAS 28-29 BM ELDA CEE
HISPANITAS PETRER 36-28 LIMOBEL POZUELO DE CALATRAVA
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 3-1 UNIVERSIDAD GRANADA
PRIMERA NACIONAL
PATERNA LICEO 1-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 79-68 UCAM MURCIA
SEGUNDA DIVISIÓN
CHURRIANA INCLUSIVO GRANADA 62-60 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
MOLINS DE REY 16-15 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CIUTAT DE PALMA 14-11 CW ELX