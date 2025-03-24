22 y 23 de marzo

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano cae en casa contra el Sabadell y está a tres puntos del playoff de ascenso a Primera RFEF

Felipe Canals

Elche |

Once del Elche Ilicitano en la tercera jornada en Segunda RFEF.
Once del Elche Ilicitano en la tercera jornada en Segunda RFEF. | Fútbol base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 2-3 SABADELL

TERCERA RFEF

RODA 2-3 CREVILLENTE DEPORTIVO

ATZENETA 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

PATERNA 0-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

OLÍMPIC 1-0 ELDENSE 'B'

DIVISIÓN HONOR

KELME 2-2 ALBORAYA

VALENCIA 1-0 ELCHE

LIGA NACIONAL

TORRENT 3-0 ELCHE 'B'

VILLARREAL 'B' 1-0 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CÓRDOBA 2-0 ELCHE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

AULA VALLADOLID 27-27 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 30-37 HANDBOL SANT JOAN

BM ELDA CEE 27-20 FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE

BM ALARCOS CIUDAD REAL 28-21 HISPANITAS BM PETRER

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

CV ALMORADÍ 3-1 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 CV MÓSTOLES

BALONCESTO

TERCERA FEB

LUCENTUM ALICANTE 78-94 CBI ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 9-14 UE HORTA

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