Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 2-3 SABADELL
TERCERA RFEF
RODA 2-3 CREVILLENTE DEPORTIVO
ATZENETA 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
PATERNA 0-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
OLÍMPIC 1-0 ELDENSE 'B'
DIVISIÓN HONOR
KELME 2-2 ALBORAYA
VALENCIA 1-0 ELCHE
LIGA NACIONAL
TORRENT 3-0 ELCHE 'B'
VILLARREAL 'B' 1-0 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CÓRDOBA 2-0 ELCHE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
AULA VALLADOLID 27-27 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 30-37 HANDBOL SANT JOAN
BM ELDA CEE 27-20 FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE
BM ALARCOS CIUDAD REAL 28-21 HISPANITAS BM PETRER
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
CV ALMORADÍ 3-1 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 CV MÓSTOLES
BALONCESTO
TERCERA FEB
LUCENTUM ALICANTE 78-94 CBI ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 9-14 UE HORTA