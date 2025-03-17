15 y 16 de marzo

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano logra un triunfo clave ante el Sant Andreu y sueña con todo

Felipe Canals

Elche |

Iomar y Javi Gómez celebran uno de los goles del Ilicitano contra el Badalona.
Iomar y Javi Gómez celebran uno de los goles del Ilicitano contra el Badalona. | Fútbol Base Elche CF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

SANT ANDREU 1-2 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE

CREVILLENTE DEPORTIVO 0-0 VILLARREAL 'C'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 0-1 SPAR GRAN CANARIA

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL MALLORCA 26-26 ATTICGO CBM ELCHE

BOLAÑOS 29-26 BM ELDA CEE

HISPANITAS BM PETRER 28-22 LEVANTE MARNI

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 3-0 SUAC CANARIAS

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 0-3 CV GUPANE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 74-70 SERVIGROUP BENIDORM

ALGINET 118-74 JORGE JUAN NOVELDA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN VALLIRANA 12-14 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CN BADIA 10-12 CW ELX

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer