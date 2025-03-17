Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
SANT ANDREU 1-2 ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE
CREVILLENTE DEPORTIVO 0-0 VILLARREAL 'C'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 0-1 SPAR GRAN CANARIA
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
HANDBOL MALLORCA 26-26 ATTICGO CBM ELCHE
BOLAÑOS 29-26 BM ELDA CEE
HISPANITAS BM PETRER 28-22 LEVANTE MARNI
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 3-0 SUAC CANARIAS
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 0-3 CV GUPANE
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 74-70 SERVIGROUP BENIDORM
ALGINET 118-74 JORGE JUAN NOVELDA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN VALLIRANA 12-14 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CN BADIA 10-12 CW ELX