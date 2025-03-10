8 y 9 de marzo

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El CBSR Elche asegura su presencia en el playoff y el CBM Elche de Sergio Belda da un paso de gigante haca la salvación en Primera Estatal

Felipe Canals

Elche |

Imagen de un partido del CBSR Elche en El Toscar.
Imagen de un partido del CBSR Elche en El Toscar. | CBSR Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 4-3 CORNELLÀ

TERCERA RFEF

CASTELLONENSE 0-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

ATZENETA 1-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 3-1 BENIGÀNIM

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 0-0 CFI ALICANTE

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 2-3 CASTELLÓN

CARTAGENA 2-0 KELME

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS 0-2 PATACONA

ELCHE 'B' 1-0 LEVANTE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

COSTA ADEJE TENERIFE 2-2 ELCHE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 34-28 MARISTAS ALGEMESÍ

BM ELDA CEE 27-24 HISPANITAS PETRER

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

PLAYAS DE BENIDORM 3-0 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

VÓLEY CARTAGENA 0-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CB SUECA 69-66 CBI ELCHE

CAROLINAS 67-75 JORGE JUAN NOVELDA

SEGUNDA DIVISIÓN

BASQUET GIRONA 36-53 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

WATERPOLO TURIA 10-12 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO MÁLAGA 16-17 CW ELX

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