Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 4-3 CORNELLÀ
TERCERA RFEF
CASTELLONENSE 0-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
ATZENETA 1-0 CREVILLENTE DEPORTIVO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 3-1 BENIGÀNIM
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 0-0 CFI ALICANTE
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 2-3 CASTELLÓN
CARTAGENA 2-0 KELME
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS 0-2 PATACONA
ELCHE 'B' 1-0 LEVANTE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
COSTA ADEJE TENERIFE 2-2 ELCHE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 34-28 MARISTAS ALGEMESÍ
BM ELDA CEE 27-24 HISPANITAS PETRER
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
PLAYAS DE BENIDORM 3-0 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
VÓLEY CARTAGENA 0-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
CB SUECA 69-66 CBI ELCHE
CAROLINAS 67-75 JORGE JUAN NOVELDA
SEGUNDA DIVISIÓN
BASQUET GIRONA 36-53 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
WATERPOLO TURIA 10-12 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO MÁLAGA 16-17 CW ELX