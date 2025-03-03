Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
LLEIDA 0-0 ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 4-1 VALL DE UXÓ
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-1 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE
LLIGA COMUNITAT
CD OLÍMPIC 0-3 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DÉNIA 1-0 ELDENSE 'B'
DIVISIÓN HONOR
KELME 0-1 ELCHE
LIGA NACIONAL
RODA 'B' 4-0 ELCHE 'B'
ORIHUELA 1-0 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 3-1 MADRID 'B'
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
MÁLAGA COSTA DEL SOL 20-23 ATTICGO CBM ELCHE
ELDA PRESTIGIO 32-26 BERA BERA
PRIMERA ESTATAL
RITEC BM ÁGUILAS 33-28 ATTICGO CBM ELCHE
HISPANITAS PETRER 37-28 UCAM BALONMANO MURCIA
CB MISLATA 30-34 BM ELDA CEE
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 3-2 CV UTRERA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 CV VALENCIA
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 70-54 ADESAVI
JORGE JUAN NOVELDA 80-85 UCAM MURCIA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
UE HORTA-CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 10-18 POBLE NOU