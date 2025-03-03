1 y 2 de marzo

Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Gran jornada en Liga Guerreras Iberdrola, con triunfos de Atticgo CBM Elche y Elda Prestigio

Felipe Canals

Elche |

Elda Prestigio celebra el triunfo ante Bera Bera San Sebastián.
Elda Prestigio celebra el triunfo ante Bera Bera San Sebastián. | Elda Prestigio

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

LLEIDA 0-0 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 4-1 VALL DE UXÓ

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-1 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE

LLIGA COMUNITAT

CD OLÍMPIC 0-3 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DÉNIA 1-0 ELDENSE 'B'

DIVISIÓN HONOR

KELME 0-1 ELCHE

LIGA NACIONAL

RODA 'B' 4-0 ELCHE 'B'

ORIHUELA 1-0 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 3-1 MADRID 'B'

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

MÁLAGA COSTA DEL SOL 20-23 ATTICGO CBM ELCHE

ELDA PRESTIGIO 32-26 BERA BERA

PRIMERA ESTATAL

RITEC BM ÁGUILAS 33-28 ATTICGO CBM ELCHE

HISPANITAS PETRER 37-28 UCAM BALONMANO MURCIA

CB MISLATA 30-34 BM ELDA CEE

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 3-2 CV UTRERA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 CV VALENCIA

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 70-54 ADESAVI

JORGE JUAN NOVELDA 80-85 UCAM MURCIA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

UE HORTA-CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 10-18 POBLE NOU

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