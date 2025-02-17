12 Y 13 DE FEBRERO

Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche planta cara al Dunarea Braila, pero cae en el Esperanza Lag en el último encuentro de European League en tierras ilicitanas

Felipe Canals

Elche |

Las jugadoras del Atticgo CBM Elche, tras el duelo ante Dunarea Braila.
Las jugadoras del Atticgo CBM Elche, tras el duelo ante Dunarea Braila. | CBM Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ANDRATX 0-5 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-0 LA NUCÍA

CREVILLENTE DEPORTIVO 1-1 VALL DE UXÓ

LLIGA COMUNITAT

L'OLLERIA 3-1 ELDENSE 'B'

DENIA 1-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

KELME 1-1 VILLARREAL

RODA 0-1 ELCHE

LIGA NACIONAL

PATERNA 1-1 ELCHE 'B'

LEVANTE 'B' 0-0 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 5-0 VALENCIA 'B'

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

ATTICGO CBM ELCHE 29-32 DUNAREA BRAILA

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO 26-31 GRANOLLERS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

AGUSTINOS ALICANTE 27-24 ATTICGO CBM ELCHE

HISPANITAS PETRER 28-25 HANDBOL MALLORCA

HANDBOL SANT JOAN 36-28 BM ELDA CEE

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 3-1 JUDESA VOLEY

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-2 MIGUELTURRA

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 65-70 MOLINA BASKET

JORGE JUAN NOVELDA 88-89 ADESAVI

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE 50-39 HOSPITALET

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