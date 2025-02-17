Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ANDRATX 0-5 ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-0 LA NUCÍA
CREVILLENTE DEPORTIVO 1-1 VALL DE UXÓ
LLIGA COMUNITAT
L'OLLERIA 3-1 ELDENSE 'B'
DENIA 1-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
KELME 1-1 VILLARREAL
RODA 0-1 ELCHE
LIGA NACIONAL
PATERNA 1-1 ELCHE 'B'
LEVANTE 'B' 0-0 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 5-0 VALENCIA 'B'
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
ATTICGO CBM ELCHE 29-32 DUNAREA BRAILA
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO 26-31 GRANOLLERS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
AGUSTINOS ALICANTE 27-24 ATTICGO CBM ELCHE
HISPANITAS PETRER 28-25 HANDBOL MALLORCA
HANDBOL SANT JOAN 36-28 BM ELDA CEE
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 3-1 JUDESA VOLEY
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-2 MIGUELTURRA
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 65-70 MOLINA BASKET
JORGE JUAN NOVELDA 88-89 ADESAVI
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE 50-39 HOSPITALET