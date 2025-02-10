Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 0-0 ESPANYOL 'B'
TERCERA RFEF
PATACONA 0-0 CREVILLENTE DEPORTIVO
RAYO IBENSE 1-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 0-0 REDOVÁN
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-1 TAVERNES DE LA VALLDIGNA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 5-2 HÉRCULES
UCAM MURCIA 1-0 KELME
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 2-1 CANET
PABLO IGLESIAS 0-2 INTER SAN JOSÉ VALENCIA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
GUINIGUADA APOLINARIO 2-2 ELCHE
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
LARVIK 30-23 ATTICGO CBM ELCHE
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ROCASA GRAN CANARIA 33-25 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 33-31 ALARCOS CIUDAD REAL
BM ELDA CEE 36-27 MARISTAS ALGEMESÍ
BM ÁGUILAS 25-25 HISPANITAS BM PETRER
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
GRUPO EGIDO PINTO 3-2 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV VINARÓS 2-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
MOLINA BASKET 78-66 JORGE JUAN NOVELDA
EL CBI ELCHE DESCANSA ESTE FIN DE SEMANA
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE 38-59 UNES BARCELONA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL 17-13 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 18-8 CN VALLIRANA