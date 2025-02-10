8 y 9 de febrero

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Club Voleibol Elche vence al líder en Castellón

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 0-0 ESPANYOL 'B'

TERCERA RFEF

PATACONA 0-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

RAYO IBENSE 1-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 0-0 REDOVÁN

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-1 TAVERNES DE LA VALLDIGNA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 5-2 HÉRCULES

UCAM MURCIA 1-0 KELME

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 2-1 CANET

PABLO IGLESIAS 0-2 INTER SAN JOSÉ VALENCIA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

GUINIGUADA APOLINARIO 2-2 ELCHE

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

LARVIK 30-23 ATTICGO CBM ELCHE

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ROCASA GRAN CANARIA 33-25 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 33-31 ALARCOS CIUDAD REAL

BM ELDA CEE 36-27 MARISTAS ALGEMESÍ

BM ÁGUILAS 25-25 HISPANITAS BM PETRER

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

GRUPO EGIDO PINTO 3-2 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV VINARÓS 2-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

MOLINA BASKET 78-66 JORGE JUAN NOVELDA

EL CBI ELCHE DESCANSA ESTE FIN DE SEMANA

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE 38-59 UNES BARCELONA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL 17-13 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 18-8 CN VALLIRANA

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