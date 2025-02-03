Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
TORRENT 2-0 ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 SONEJA
CREVILLENTE DEPORTIVO 0-2 LA NUCÍA
LLIGA COMUNITAT
L'OLLERÍA 0-3 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
CALPE 1-1 ELDENSE 'B'
DIVISIÓN HONOR
KELME 0-3 REAL MURCIA
CONQUENSE 2-0 ELCHE
LIGA NACIONAL
LA NUCÍA 1-0 ELCHE 'B'
CANET 1-0 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 0-1 CACEREÑO
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 22-20 LA RIOJA
ELDA PRESTIGIO 23-21 BALONMANO ZUAZO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM BOLAÑOS 36-24 ATTICGO CBM ELCHE
POZUELO DE CALATRAVA 32-30 BM ELDA CEE
HISPANITAS PETRER 29-18 AGUSTINOS ALICANTE
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 0-3 VOLEIBOL LEGANÉS
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 VOLEADORES CIEZA
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 90-46 JORGE JUAN NOVELDA
SEGUNDA DIVISIÓN
COCEMFE CASTELLÓN 35-55 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 9-16 CN CUATRO CAMINOS
SEGUNDA MASCULINA
CN METROPOLE 12-14 CW ELX