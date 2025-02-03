1 y 2 de febrero

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El CBI Elche se lleva el derbi ante el Jorge Juan Novelda y el Atticgo CBM Elche de Joaquín Rocamora se reencuentra con el triunfo

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo CBM Elche, en el partido ante Gijón.
El Atticgo CBM Elche, en el partido ante Gijón. | CBM Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

TORRENT 2-0 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 SONEJA

CREVILLENTE DEPORTIVO 0-2 LA NUCÍA

LLIGA COMUNITAT

L'OLLERÍA 0-3 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

CALPE 1-1 ELDENSE 'B'

DIVISIÓN HONOR

KELME 0-3 REAL MURCIA

CONQUENSE 2-0 ELCHE

LIGA NACIONAL

LA NUCÍA 1-0 ELCHE 'B'

CANET 1-0 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 0-1 CACEREÑO

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 22-20 LA RIOJA

ELDA PRESTIGIO 23-21 BALONMANO ZUAZO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM BOLAÑOS 36-24 ATTICGO CBM ELCHE

POZUELO DE CALATRAVA 32-30 BM ELDA CEE

HISPANITAS PETRER 29-18 AGUSTINOS ALICANTE

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 0-3 VOLEIBOL LEGANÉS

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 VOLEADORES CIEZA

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 90-46 JORGE JUAN NOVELDA

SEGUNDA DIVISIÓN

COCEMFE CASTELLÓN 35-55 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 9-16 CN CUATRO CAMINOS

SEGUNDA MASCULINA

CN METROPOLE 12-14 CW ELX

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