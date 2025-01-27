25 y 26 de enero

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

José Manuel Más debuta con un empate en el banquillo del Athletic Club Torrellano, mientras que el Atticgo CBM Elche cae ante el Larvik noruego en el Esperanza Lag

Felipe Canals

Elche |

Imagen del partido entre el Castellón 'B'-Athletic Club Torrellano.
Imagen del partido entre el Castellón 'B'-Athletic Club Torrellano. | Athletic Club Torrellano

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 2-0 VALENCIA MESTALLA

TERCERA RFEF

CASTELLÓN 'B' 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

RAYO IBENSE 3-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 0-3 THADER

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 3-1 REDOVÁN

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 0-2 ALBORAYA

ALZIRA 2-0 KELME

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 0-2 PABLO IGLESIAS

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

ATTICGO CBM ELCHE 16-29 LARVIK

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

MORVEDRE 25-33 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 25-26 LEVANTE MARNI

BM ELDA CEE 28-24 ALARCOS CIUDAD REAL

BOLAÑOS 28-25 HISPANISTAS PETRER

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 3-0 MICHELÍN MINTONETTE ALMERÍA

PRIMERA NACIONAL

RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE 0-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

ALGINET 87-73 CBI ELCHE

JORGE JUAN NOVELDA 76-67 DENIA BASQUET

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE 46-41 PETRAHER

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

BOADILLA 13-10 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 9-15 CW ELX

OTROS EVENTOS

XXX EDICIÓN DEL MEMORIAL PASCUAL ROMÁN DE NATACIÓN

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