Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 2-0 VALENCIA MESTALLA
TERCERA RFEF
CASTELLÓN 'B' 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
RAYO IBENSE 3-0 CREVILLENTE DEPORTIVO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 0-3 THADER
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 3-1 REDOVÁN
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 0-2 ALBORAYA
ALZIRA 2-0 KELME
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 0-2 PABLO IGLESIAS
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
ATTICGO CBM ELCHE 16-29 LARVIK
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
MORVEDRE 25-33 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 25-26 LEVANTE MARNI
BM ELDA CEE 28-24 ALARCOS CIUDAD REAL
BOLAÑOS 28-25 HISPANISTAS PETRER
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 3-0 MICHELÍN MINTONETTE ALMERÍA
PRIMERA NACIONAL
RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE 0-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
ALGINET 87-73 CBI ELCHE
JORGE JUAN NOVELDA 76-67 DENIA BASQUET
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE 46-41 PETRAHER
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
BOADILLA 13-10 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 9-15 CW ELX
OTROS EVENTOS
XXX EDICIÓN DEL MEMORIAL PASCUAL ROMÁN DE NATACIÓN